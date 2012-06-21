Четвертий прем'єр-міністр України Євген Марчук помер від гострої серцево-легеневої недостатності.

Недуга прогресувала внаслідок коронавірусної хвороби, повідомили в Службі безпеки України.

"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність", - пишуть у повідомленні.

5 серпня про смерть Марчука повідомила його дружина Лариса Івшина у Facebook. Він пішов із життя у 80 років.

Генерал армії Марчук був першим чинним головою СБУ з листопада 1991 року по липень 1994-го. Керував урядом із березня 1995 року по травень 1996-го. З червня 2003-го по вересень 2004 року.

З 21 листопада 2018 року Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 2019-го його звільнили від виконання обов'язків.