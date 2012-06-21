Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На замовлення Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА в селах Крюківщина та Гатне ремонтники будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД» оновлюють дорожнє покриття протяжністю чотири кілометри, що перебуває в аварійно небезпечному стані. Ці роботи колектив виконує в межах програми Президента України «Велике будівництво».

Оскільки дороги не ремонтувалися десятиріччями, фахівцям доводиться працювати з подвоєною енергією. Зокрема, впродовж останніх кількох тижнів змонтовано зливові каналізації, установлено 30 колодязів і зливових приймачів, виконано інші роботи.

Найближчими днями ремонтники встановлюватимуть бортовий дорожній камінь, облаштують верхні шари покриття дорожньої основи.

А тим часом керівник «АМК РЕМ-БУД» Андрій Куковенко відзначений подякою Міністерства розвитку громад і територій України за якісне будівництво спортивного комплексу у Бучі на Київщині, який днями здали в експлуатацію. Почесну відзнаку вручив голова Київської ОДА Василь Володін.

Такий об’єкт – гордість не тільки будівельників компанії, а й Київщини, всієї України.