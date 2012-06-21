Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У селі Халаїдове, що в Монастирищенському районі на Черкащині, відкрили другу чергу водогону. Першу було прийнято в експлуатацію позаторік. Тепер споживачі села забезпечені централізованим водопостачанням більш як у 150 будинках. Зокрема вода підведена до школи, фельдшерсько-акушерського пункту, сільської ради, обслуговуючого кооперативу, млина та багатьох сільських дворів. Підключення другої черги дало змогу значно розширити постачання питної води.
Водогін, як розповів сільський голова Іван Омельченко, збудований завдяки співфінансуванню, за участю сільської громади. Допомагав прокласти сільський водогін і народний депутат України Антон Яценко. Раніше вдалося поліпшити водопостачання і в селах Владиславчик та Сичівка. Таким чином побутові умови місцевих жителів значно покращено.