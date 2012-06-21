Бал, який відбувся у селі Осинове Новопсковської ОТГ з ініціативи директора сільськогосподарського кооперативу «Слобожанський» Миколи Романченка, нікого з односельців не залишив байдужим. Юні учасники вражали красою й талантами, всі жінки були у вечірніх сукнях, чоловіки вдягли смокінги. У цьому культурному заході взяли участь артисти Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії. Хоч свято відбувалося в невеличкому селі, бал підготували на найвищому рівні.
Як повідомляє прес-служба обласної філармонії, симфонічний оркестр підготував чудову програму з вальсами, польками та іншими творами класичної музики. На Стрітенський бал до Осинового приїхали солісти Луганської обласної філармонії лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів Олена Босенко (сопрано) та Ігор Новіков (тенор), які виконали яскраву програму.
для «Урядового кур’єра»