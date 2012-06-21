Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця поточного року у селі Степанівка, що розташоване на території Коломацької об’єднаної територіальної громади у Полтавському районі Полтавської області, збудують новий дитячий садок. Наразі дитсадка там немає, хоча в селі чимало дітей дошкільного віку. Лідери громади запропонували звести садок на базі однієї з будівель місцевої школи.
Будівництво, яке оцінюють у кілька мільйонів гривень, ведеться повним ходом. Місцеві жителі вірять, що до осені підрядник свою справу зробить вчасно і добротно.
На відкриття дошкільного закладу в Степанівці з нетерпінням чекає й мати трьох дітей Анастасія Куриленко. За її словами, вона змушена свою найменшу дитину возити у садок села Степне, а це дуже незручно. Відкриття поруч нового сучасного садка значно полегшить життя їй, і багатьом іншим молодим мамам.