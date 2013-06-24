На замовлення Департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації в межах Програми Президента України «Велике будівництво» компанія «АМК РЕМ-БУД» розпочала зводити сучасний двоповерховий спортивний та хореографічний зали, а також одноповерхову їдальню для НВК «Димерська гімназія – загальноосвітня школа I ступеня» що у Вишгородському районі на Київщині.

Як повідомляє прес-служба компанії, проєкт розрахований на два роки, для будівництва будуть використані сучасні матеріали і технології, аби наймолодші мешканці Димера мали всі умови для навчання, спортивного розвитку, відпочинку.

Будівельники вже розпочали земляні роботи на ділянці, відведеній під їдальню, а під майбутню спортивну споруду вже залили фундамент, облаштовують підпірну стіну.

Означений соціальний обєкт один із низки, над якими працюють або працювали будівельники компанії. На їхньому рахунку зведені дитячі садки у селах Козаровичі, Синяк, Нові Петрівці, реконструкція стадіону в місті Сквира.

Усі роботи виконані з чітким дотриманням будівельних норм і стандартів, що дає підстави димерським школярам з нетерпінням чекати на майбутнє новосілля.