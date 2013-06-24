У середині грудня у зв’язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури та рухомого складу зазнає змін розклад руху деяких приміських поїздів Львівської залізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Упродовж 8-10 грудня поїзд № 6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до станції Рахів та зворотно, зі станції Рахів – за розкладом поїзда № 6442.

9, 10, 12, 13 та 14 грудня поїзд № 6093 сполученням Здолбунів – Львів вирушатиме зі Здолбунова о 09:25 (замість 08:45) та прибуватиме до Львова о 14:22.

Починаючи з 10 грудня поїзд № 6305 сполученням Ковель – Червоноград вирушатиме з Ковеля о 17:50 (замість 17:47) та прибуватиме в Червоноград о 22:40.

15 грудня не курсуватимуть приміські поїзди № 6452/6451 сполученням Коломия – Заліщики – Коломия.

Просимо пасажирів урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях, ознайомившись з актуальним розкладом руху приміських поїздів.

Нагадаємо, Укрзалізниця готова забезпечитилюдей теплом і всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних ситуацій. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву.