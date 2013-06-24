«Освітні заклади Дніпропетровщини вітають мешканців інших регіонів. Працевлаштовуємо людей, які через війну були вимушені покинути свої домівки і роботу. Попри це вони продовжують запалювати у серцях малечі жагу до пізнання. Нам потрібний їхній досвід і навички», – зазначила начальниця управління департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Валентина Середня.

Найбільше вчителів-переселенців у школах Дніпра, Кам’янського та Кривого Рогу. Вони приїхали переважно з Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької областей.