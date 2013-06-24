У грудні Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив Дорожню карту реформування IT-освіти. Однією з ініціатив було забезпечити якісне навчання школярів математики та інформатики. Про це повыдомляє Урядовий портал.

Для цього затвердили Положення про педагогічну інтернатуру. Тепер IT-спеціалісти без досвіду викладання можуть пройти інтернатуру в школі під наглядом досвідченого педагога та стати викладачем навчального закладу.

Що це означає. За інтерном закріплюється певний викладач. Він формує спеціальну програму, яка допоможе якнайкраще опанувати практичні навички викладання.

Упродовж року фахівець може сформувати та розвинути необхідні навички для навчання дітей та отримати можливість викладати у школі.

Під час розробки Дорожньої карти реформування ІТ-освіти виявлено, що в Україні недостатньо кваліфікованих вчителів із математики та інформатики. Це призводить до зниження загальної якості математичної та STEM-освіти в Україні загалом.

Під час обговорень представники бізнесу висловили свою готовність та бажання надавати підтримку закладам освіти в цьому напрямі.

Дорожня карта реформування ІТ-освіти в Україні розроблялася за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України. Аналітичну та технічну підтримку надає Центр економічного відновлення за сприяння Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проекти.