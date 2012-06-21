З 1 вересня в навчальних закладах Києва діятиме низка заборон, які залежатимуть від рівня епідеміологічної безпеки.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Заборони поширюватимуться на установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, вищої освіти незалежно від форм власності, і інклюзивно-ресурсні центри.

Заборони для "зеленого" рівня епіднебезпеки:

♦ вхід і перебування в закладі осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного COVID-тесту, що дійсний 72 год.;



♦ проведення масових заходів без одягнених усіма учасниками захисних масок;



♦ вхід групами й масове перебування в закладі батьків;



♦ індивідуальне відвідування закладів батьками.

Для "жовтого" і "помаранчевого" рівнів:

♦ організація освітнього процесу в змішаному форматі - дистанційно і в навчальному закладі, якщо кількість учнів або студентів перевищує проєктну потужність закладу;



♦ відвідування навчальних закладів, коли на самоізоляції через контакт з особою з COVID-19 перебуває понад 50% претендентів освіти й персоналу;

♦ відвідування навчальних закладів й проведення масових заходів при відсутності у понад 20% персоналу документа про повний курс вакцинації;



♦ проведення в установах масових заходів за участю претендентів освіти з більш ніж однієї групи або класу і в присутності глядачів або відвідувачів;

♦ індивідуальне відвідування закладів батьками без документа про повний курс вакцинації або негативного COVID-тесту, що дійсний 72 год.;



♦ відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;



♦ вхід групами й масове перебування в закладі батьків.

Для "червоного" рівня

Заборона на відвідування навчальних закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім:

♦ закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів;



♦ осіб, які беруть участь у заходах з оцінки якості освіти;



♦ учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти;



♦ претендентів, які беруть участь в атестації.

Згідно з документом також необхідно забезпечити організацію проведення батьківських консультацій або зборів в онлайн-режимі.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме у звичному режимі. Зараз країна перебуває в зеленій зоні епіднебезпеки, тож ситуація контрольована.

Важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є вакцинація освітян, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він закликав педагогів та інших працівників освітніх закладів не нехтувати щепленнями.