У Швеції та Норвегії розпочинається Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2022 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Фонду Нобеля.

У понеділок, 3 жовтня, Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів премії з медицини.

У вівторок стануть відомі лауреати з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.

Вже цієї п’ятниці у норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.

Лауреат премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошений у столиці Швеції 10 жовтня.

Нобелівська премія— одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Сума премії змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля. Торік вона становила 10 млн шведських крон (близько $ 900 000).

Церемонія вручення Нобелівської премії відбудеться в мерії Стокгольма, Швеція, 10 грудня – у річницю смерті Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, група європейських політиків звернулася до Нобелівського комітету з ініціативою висунути Президента України ВолодимираЗеленського та народ України на Нобелівську премію миру.