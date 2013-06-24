У 2023 році Мінреінтеграції продовжує перераховувати кошти на виплати громадянам, які евакуюються з небезпечних регіонів України поїздами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Після прибуття до місця призначення евакуйовані відразу на вокзалі отримують фінансову підтримку від держави. Дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю – по 3 тис. гривень. Гроші людям видає Укрпошта.

Для забезпечення таких виплат у січні Мінреінтеграції спрямувало на рахунки регіональних (Хмельницької, Львівської, Черкаської та Дніпропетровської) дирекцій Укрпошти 11,9 млн гривень.

Нагадаємо, якщо ви плануєте евакуюватися, то можете звертатись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.