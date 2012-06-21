Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Навколо Рівного серед зими тліють торфовища. Зазвичай таке відбувається влітку: нині ж причиною став аномально теплий січень. І, вочевидь, чиясь недбалість: чи то траву підпалили чи недопалок кинули.
Мандрівник Юрій Ойцюсь зафіксував такі факти в Городищі під Рівним і в одному з мікрорайонів міста – на Басовому Куті. Причому, в Басовому Куті це відбувається біля підніжжя давньослов’янського городища. Оскільки це пам’ятка національного значення, то краєзнавці вважають: там можуть бути цікаві знахідки. Натомість місцеві хвилюються про безпеку дітей: один необережний рух – і можна провалитися й обгоріти.
Оскільки місцевість тут болотиста і територія піднялася лише коли попрацював земснаряд, то тліє вона часто і довго. Але щоб узимку, - таке, схоже вперше. «Буде горіти доти, доки не залити туди воду. Зробити це нескладно», - каже Юрій Ойцюсь. Цілком достатньо долучитися рятувальникам.