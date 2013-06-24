Уряд ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі «Трембіта» та підключення до неї. Про це повідомляє Урядовий портал.

Невдовзі у «Трембіті» фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. А в подальшому ви зможете отримувати сповіщення в Дії, якщо хтось робив запит про ваші персональні дані. Наразі команда Мінцифри за підтримки міжнародних партнерів працює над технічною реалізацією відповідних законодавчих норм.

Через систему «Трембіта» відбувається обмін даними між реєстрами. Це дає змогу людям і бізнесу отримувати більшість державних послуг онлайн, а не ходити з довідками до держорганів. Адже вся необхідна інформація вже міститься в реєстрах.

Нагадаємо, система «Трембіта» функціонує з 2020 року та дозволяє органам влади отримувати дані з державних реєстрів завдяки побудові електронних взаємодій. Це значно зменшує бюрократію та робить життя українців простішим. Наприклад, саме завдяки «Трембіті» отримують дані з реєстрів, які відображаються у цифрових документах в Дії.

Розвиваємо «Трембіту» за підтримки проєктів міжнародної технічної допомоги «EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека» та DT4UA «Підтримка ЄС для цифрової трансформації України», які фінансуються Європейським Союзом.