Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
У бета-версії Android 12 в додатку «Спеціальні можливості» було виявлено функцію безконтактного управління смартфоном за допомогою міміки, повідомляє портал XDA Developers.
Користувач зможе отримати доступ до панелі повідомлень і виконувати різні дії в смартфоні за допомогою посмішки, відкриття рота, погляду вправо чи вліво, підняття брів та інших жестів. Очікується, що перелік жестів розширять після офіційного релізу оновлення ОС.
Android 12 стане доступний користувачам низки сучасних смартфонів восени 2021 року.