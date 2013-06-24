«російські війська здійснили черговий терористичний акт у Вінниці. Уже відомо про 23 загиблих, із яких троє дітей. На жаль, кількість жертв може бути ще більшою. Наші рятувальники продовжують шукати людей і розбирати завали.

Обстріл центру Вінниці — це свідомий воєнний злочин проти мирного населення, це стратегія терористів. Але за Вінницю, Харків, Часів Яр, Миколаїв і десятки інших міст обов’язково буде розплата. Кара обов’язково прийде і до тих, хто виконував, і до тих, хто віддавав ці накази», — наголосив учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи чергове засідання Кабінету Міністрів.