В американському містечку Оксфорд, штат Мічиган, трапилася стрілянина у школі. 15-річний підліток убив трьох однокласників і поранив ще вісьмох осіб, зокрема вчителя. Жертвам було від 14 до 17 років. Вочевидь, підозрюваний скористався пістолетом, який його батько купив минулого тижня. Двох поранених школярів прооперували, стан інших шістьох товаришів стабільний. Учителя, якого поранили у плече, виписали з лікарні. Поліція припускає, що підліток проніс зброю до школи в рюкзаку, витяг її у туалеті й вийшов звідти, розмахуючи нею. Хлопець здався поліцейським одразу ж у шкільному коридорі. Він не стріляв у правоохоронців, але повідомив, що в нього напівавтоматичний пістолет, у якому тоді залишалося ще кілька набоїв.

Шериф округу Окленд Майк Бушар сказав: слідчі поки що не змогли пояснити, що спровокувало таке жахливе насилля, а сам підліток відмовляється співпрацювати з поліцією. «Людина, яка знає найбільше, не говорить», — сказав підозрюваний журналістам.

Усі школи в Оксфорді буде зачинено до кінця тижня, учням і батькам надають кризову допомогу психологи. Місцева преса пише, що напередодні цих подій у містечку ходили чутки про ймовірний напад. Через це кілька учнів навіть вирішили не йти до школи. Мати одного зі школярів розповіла, що її син пропустив уроки того фатального дня, бо «відчував, що щось має трапитися». Мати іншого школяра теж повідомила, що її син не пішов до школи. Він сказав батькам, що почувається зле і ніхто з однокласників не збирається йти сьогодні на навчання. Однак поліція радить утриматися від висновків до завершення розслідування.