У Державному департаменті США офіційно підтвердили, що призначили спецпредставника з питань енергетики.

Він працюватиме над зменшенням ризиків, які спричиняє газопровід "Північний потік-2", повідомили у Держдепі.

Цю посаду займатиме Амос Хохштейн - колишній радник президента Джо Байдена.

"Його найближчим напрямком буде реалізація заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом "Північний потік-2", як зазначено в Спільній заяві Сполучених Штатів та Німеччини від 21 липня щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей. Це призначення демонструє рішучість адміністрації протидіяти використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї, а також для просування більш безпечного та сталого енергетичного майбутнього України та країн НАТО і ЄС", - заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Хохштейн - один із тих, хто критикував "Північний потік-2", стратегічні та фінансові переваги Кремля в тому, що дозволить Росії доставляти газ в Європу в обхід України. Для призначення Хохштейна не потрібне затвердження членів Сенату.

Хохштейн був спеціальним представником Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань з 2014-го по 2017 рік. Він контролював зовнішньополітичну діяльність США з питань енергетики та консультував Байдена з енергетичних питань. 2017-го він увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз". У жовтні 2020 року Хохштейн заявив, що подає у відставку, аргументуючи це відходом української влади від боротьби з корупцією.

США і Німеччина уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Таким чином офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу до Європи в обхід України. Згідно з угодою, Німеччина бере на себе зобов'язання ініціювати санкції проти Росії в разі нової агресії проти України.