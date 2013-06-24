США схвалили використання вакцини Pfizer/BioNTech для дітей від 5 до 11 років, повідомляє CNN. Це рішення було ухвалено після ретельного вивчення й розгляду дії та безпечності вакцини регуляторними органами США. У країні вже вакцинують дітей від 12 років. Американські спеціалісти вважають, що це необхідно для повернення до нормального життя. Наразі у США серед дітей віком від 5 до 11 років було підтверджено близько 1,8 мільйона випадків COVID. Менше двохсот дітей померло, більшість із них мала хронічні захворювання.

Представники управління з контролю за продуктами й медикаментами (FDA) дійшли висновку, що вакцина Pfizer/BioNTech ефективна у 91% випадків щодо запобігання COVID-19 у маленьких дітей, і що їхня імунна відповідь на щеплення була такою самою, як у молоді 16—25 років. Науковці не зафіксували жодних серйозних побічних ефектів. Для щеплення дітей від 5 до 11 років потрібна третина дози для дорослих. Необхідні голки меншого розміру, а другу дозу вакцини мають уводити через три тижні після першої.

Президент США Джо Байден заявив, що вакцинація дітей дасть змогу «покласти край тривозі батьків за здоров’я своїх дітей та зменшить поширюваність хвороби». Американські експерти наголошують, що з появою варіанта вірусу «Дельта плюс» і з повернення шкіл у США до очної форми навчання вакцинація дітей стане вирішальним кроком у боротьбі з пандемією.

Вакцинаційна кампанія у США не рухається вже так стрімко, як кілька місяців тому. На сьогодні вакциновано 60% дорослого населення країни. Щодо дитячої вакцинації, то лише третина батьків під час опитування, проведеного американським фондом сім’ї Кайзера, сказали, що вакцинують своїх дітей відразу. Ще третина хотіла б «почекати й побачити». Деякі батьки висловлювали занепокоєння з приводу сотень випадків міокардиту — запалення серцевого м’яза, які було зафіксовано серед вакцинованої молоді.

Координатор Білого дому з реагування на виклики пандемії COVID-19 Джеффрі Зіентс повідомив журналістам, що до центрів вакцинації по всій країні вже спрямовано 15 мільйонів доз дитячої вакцини Pfizer. Ще минулого місяця США оголосили план розповсюдження її серед педіатричних практик і дитячих лікарень, а також через аптеки й громадські центри здоров’я.