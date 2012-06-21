Розвідка США завершила 90-денне розслідування походження нової коронавірусної інфекції У США розсекретили доповідь про походження COVID-19.

Розвідспільнота не прийшла до єдиної думки про походження вірусу, йдеться у розсекреченій версії доповіді розвідників.

Такі дві гіпотези, як "природний контакт із зараженою твариною і інцидент в лабораторії", є правдоподібними, наголошується в тексті.

Водночас COVID-19не був розроблений як біологічна зброя та ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії.

Для остаточного висновку потрібні дані про перші випадки Covid-19 і співробітництво Китаю. Але Китай "продовжує перешкоджати розслідуванню, противиться обміну інформацією і звинувачує інші країни", заявили у розвідспільноті.