Приблизно 66 мільйонів років тому на Землю впав величезний метеорит, його падіння викликало землетрусу і цунамі, а в кінцевому підсумку – знищення майже всіх великих живих істот, повідомляє DailyMail. Останки того катаклізму вдалося виявити палеонтологам у Північній Дакоті. Зараз це виглядає як кладовище скам'янілих рослин, комах, динозаврів і морських рептилій.
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Куратор відділення палеонтології музею природної історії в Палм Біч Роберт Де Пальма розповів виданню: «На Землі більше немає місць, де можна було б спостерігати таке скупчення організмів різного походження та рівня розвитку, які загинули б в один день». Палеонтологи вважають, що падіння астероїда не тільки викликало численні цунамі, але навіть розвернуло річки назад. А з неба пролився кам'яний дощ, який знищив наземних істот.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»