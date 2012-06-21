Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У США біологи створили нову діагностичну платформу miSHERLOCK, яка дозволяє визначати різні штами коронавірусу по слині. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Science Advances.

Тест заснований на технології генетичного редагування CRISPR. Така версія системи може визначати британські, бразильські і південноафриканські варіанти COVID-19. При цьому miSHERLOCK легко запрограмувати на виявлення нових різновидів вірусу. Ця платформа має 95% точність.

Для її використання знадобиться набір реагентів, смартфон з камерою і додатком, а також батарейка і пластиковий інкубатор.

Вже через годину можна отримати результат тесту і дізнатися, яким саме штамом коронавірусної інфекції заражена людина. Розробники стверджують, що ця портативна система настільки проста, що нею можна користуватися в домашніх умовах. Платформа коштує близько 15 доларів.

Раніше англійські вчені розробили методику, яка дозволяє встановити, чи буде COVID-19 протікати в легкій або тяжкій формі.