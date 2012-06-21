Розпочалися урочисті заходи з панахиди, згодом учасники мітингу вшанували мужність та героїзм захисників, які боролися та загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, поклавши квіти до пам’ятного Хреста на місці поховання воїнів.
«У 2014 році не всі відразу зрозуміли, що почалась війна. Ви першими пішли зупиняти ворога. Без нічого: без зарплат, без зброї, без спецодягу. Саме ваш вчинок дав поштовх для створення нової української армії. Дякую всім воїнам-добровольцям. Схиляю голову перед світлою пам’яттю тих героїв, яким не судилося повернутися до рідних домівок», – зазначив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
Він разом з учасниками заходу, які приїхали з різних куточків Луганщини, поклав квіти до пам’ятного знака воїнам, загиблим за незалежність України, та до Каменя Пам’яті.
Також знаками пошани «Захиснику Луганщини» та листами подяки облдержадміністрації були відзначені добровольці та ветерани Збройних Сил України.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, протягом тижня з нагоди відзначення Дня українського добровольця у школах області відбудеться низка заходів: проведення годин пам’яті та уроків мужності, зустрічі з українськими добровольцями, ветеранами Збройних сил України тощо.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»