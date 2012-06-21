Під час розкопок у Старому місті Єрусалима, неподалік від місця розташування давніх єврейських храмів, приблизно в 200 метрах на південь від Храмової гори, археологи виявили унікальну ювелірну прикрасу, а саме – золоту жіночу сережку, якій 2200 років.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
На знайденій у місті Давида прикрасі розміром у півтора дюйма, яка скручена із золотих ниток, зображено голову тварини з рогами (оленя чи антилопи).
Вчені розповіли журналістам, що це перша золота прикраса, знайдена в Єрусалимі, яка датується Елліністичним періодом, приблизно ІІІ століттям до нашої ери.
«Це перший випадок, коли хтось знаходить золоту сережку з часів Еллінізму в Єрусалимі, що датується приблизно ІІІ або початком ІІ століття до нашої ери», – сказав Юваль Гадо, професор археології Тель-Авівського університету, керівник розкопок.
Елліністичний період— етап в історії країн Східного Середземномор'я з часу походів Олександра Македонського (334-323 р.р. до н. е.) до завоювання цих країн Римом, що завершився 30 року до н. е. підпорядкуванням Єгипту.
Про цей період йдеться у біблійних книгах Маккавеїв.
Юваль Гадо також розповів журналістам, що раніше археологи знаходили тільки глиняний посуд і монети, які можна було віднести до цього ж періоду.
Тварина на сережці має виразні великі очі, рот та інші риси голови. Мало того, що прикраса дуже високої якості. Фахівці стверджують, що сережку створили за допомогою техніки, названої філігранню, у якій золоті нитки скручуються для створення складних візерунків.
Подібні сережки були знайдені на узбережжі Середземного моря, але це дуже рідкісна знахідка для Ізраїлю.
Вчені вважають, що власником сережки, не була представниця селян, які оселялися на незайманих ділянках землі на периферії центральної частини Єрусалима, це була заможна жінка.
«Ймовірно, власницею прикраси була або грекиня, що жила в Єрусалимі, або місцева елліністична єврейка», –сказав Юваль Гадо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"