У київській Центральній бібліотеці імені Т.Г. Шевченка презентували «Абетку маленьких переможців». Це перша книжка із проєкту «Слова Перемоги», видана за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України. Надрукувало її видавництво «Креативна агенція «Артіль».

Розповсюджуватимуть абетку безплатно в бібліотеки України. По примірнику книжки отримали всі діти, які завітали на презентацію.

«Для Міністерства культури та інформаційної політики надзвичайно важливо, що ми маємо змогу від імені держави підтримувати такі проєкти. Торік ми видавали книжку для дітей про фейки. Цього року серед фіналістів — «Абетка маленьких переможців». Дуже сподіваюся, що цим ми робимо внесок у стійкість нашого суспільства, зокрема дітей», –— сказав присутній на презентації заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

Міністерство проводить конкурс «Книга на зміцнення національної єдності». У його межах видають книжки, в яких висвітлено тему російсько-української війни, збройної агресії російської федерації проти України, зміцнення національної єдності тощо.

У презентації «Абетки» взяли участь її автори. Один з них — письменник і військовий Сергій Пантюк. Заради цього він на кілька днів повернувся зі сходу України до столиці.

«Ще кілька днів тому я навіть не міг уявити, що опинюся в товаристві цивільних і таких прекрасних дітей. Дякую за реалізацію цього чудового проєкту!» — сказав Сергій Пантюк.