У Сумах у понеділок, 16 серпня, на 86 році помер легендарний спортсмен, дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий.

Про це повідомляється на сайті Сумської міської ради.

«Пішла з життя людина-легенда. Про таких говорять: народжується раз на сто років. Пройшли десятки років, а й досі мало хто зміг досягти того ж успіху, що дворазовий Олімпійський чемпіон Володимир Голубничий. Це непоправна втрата для світової спортивної спільноти і всіх, хто знав Володимира Степановича».

ДОВІДКА «УК»

Володимир ГОЛУБНИЧИЙ народився 2 червня 1936 року в Сумах. Вважається одним із найкращих майстрів спортивної ходьби в історії легкої атлетики. Заслужений майстер спорту, олімпійський чемпіон 1960 і 1968 років, чемпіон Європи 1974 року, срібний і бронзовий призер Олімпійських ігор 1972-го та 1964-го відповідно. Мав у своєму активі також срібну нагороду чемпіонату Європи 1966 року та бронзову 1962-го.



Прізвище Голубничого занесене до Книги рекордів Гіннеса. Школу Голубничого пройшли сотні юнаків та дівчат, чимало з яких стали відомими спортсменами. Ім'я видатного олімпійця носить дитячо-юнацька спортивна школа в Сумах.