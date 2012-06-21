Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Найближчими днями при клубі «Інтелект» у Сумах відкриється шахова школа, до якої можуть записатися як діти, так і дорослі.
За словами її організаторів, заняття проводитимуть кваліфіковані шахісти у класах-групах, сформованих за віковою категорією. Приймають юних обдарувань від 7 років і старших, а також з «просунутим» рівнем, що відповідає першому розряду.
Уже складено розклад занять, який передбачає різні дні, час, аби якомога більше шанувальників цієї інтелектуальної гри змогли удосконалювати свою майстерність.
Завдяки спонсорам планується відкриття безплатної групи для дітей початкового рівня та старшокласників.
У планах – не тільки індивідуальні та групові заняття з дітьми і дорослими, а й проведення турнірів з обрахуванням національного рейтингу.