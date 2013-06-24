Загострення конфлікту між Таджикистаном і Киргизстаном призвело до загибелі щонайменше 94 людей.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Так, у неділю ввечері у Киргизстані повідомили про ще 13 жертв, що довело загальну кількість загиблих громадян Киргизстану внаслідок загострення конфлікту з Таджикистаном до 59 осіб. Крім того, понад 100 людей отримали поранення.

Соєю чергою в Таджикистані заявили, що внаслідок бойових дій на кордоні з Киргизстаномзагинули 35 громадян країни, а ще щонайменше 20 отримали поранення.

Нагадаємо, бойові дії на кордоні Таджикистану та Киргизстануспалахнули 14 вересня. Вранці 16 вересня ситуація загострилася, сторони поклали відповідальність за розпалювання конфлікту одна на одну. Також Киргизстан і Таджикистан звинуватили один одного у застосуванні важкого озброєння.

Під тиском міжнародної спільноти сторони конфлікту домовилися про припинення вогню, яке вступило в силу з 16:00 за місцевим часом 16 вересня.