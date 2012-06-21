Фахівці стверджують, що технологія холодного асфальту не залежить від погоди. Тому в Сєверодонецьку вирішили не чекати весни й розпочали ремонт найбільш аварійних ділянок автошляхів за технологією холодного асфальту. За словами в.о. міського голови Вячеслава Ткачука, керівництво міста вирішило терміново та невідкладно розпочати ремонт найбільш аварійних ділянок автошляхів із застосуванням технології, яка не залежить від погоди й сезону.
«Треба негайно розпочинати аварійні ремонтні роботи на найбільш пошкоджених дорогах міста», — підкреслив Вячеслав Ткачук. Якість полотна буде належною, наголосив керівник. За його словами, у разі неякісного ремонту виконавці робіт відповідатимуть персонально.
для «Урядового кур’єра»