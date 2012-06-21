Фахівці стверджують, що технологія холодного асфальту не залежить від погоди. Тому в Сєверодонецьку вирішили не чекати весни й розпочали ремонт найбільш аварійних ділянок автошляхів за технологією холодного асфальту. За словами в.о. міського голови Вячеслава Ткачука, керівництво міста вирішило терміново та невідкладно розпочати ремонт найбільш аварійних ділянок автошляхів із застосуванням технології, яка не залежить від погоди й сезону.

До ремонту автошляхів Сєверодонецька стала перша бригада. Фото з мережі Facebook

«Треба негайно розпочинати аварійні ремонтні роботи на найбільш пошкоджених дорогах міста», — підкреслив Вячеслав Ткачук. Якість полотна буде належною, наголосив керівник. За його словами, у разі неякісного ремонту виконавці робіт відповідатимуть персонально.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»