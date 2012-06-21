Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Влада столиці Таїланду Бангкока планують переобладнати 15 закинутих залізничних вагонів в ізолятор на 240 ліжок для пацієнтів з не дуже серйозними симптомами COVID-19. Про це 27 липня повідомило керівництво міста.

«Деякі модифікації ще слід зробити, наприклад видалити верхні двоярусні ліжка, встановити віконні сітки, а також налагодити системи водопостачання та електропостачання, – йдеться в заяві столичної адміністрації Бангкока (BMA). – За межами вагонів буде побудовано більше туалетів і ванних кімнат». Про це повідомляє Reuters.

Зростання кількості хворих в Бангкоку зробило сильний тиск на медичну систему міста, йдеться в заяві, в якій йдеться, що BMA прагне збільшити загальну кількість лікарняних ліжок, доступних для пацієнтів з COVID-19 в місті.

За повідомленням BMA, імпровізована залізнична палата служитиме ізоляційним центром для пацієнтів, що стоять в лікарняних листах очікування, і буде готова до використання до 30 липня.

У вівторок, 27 липня влада країни повідомила про 14150 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію і 118 смертельних випадках, в результаті чого загальна кількість зареєстрованих хворих досягла 526 828, а офіційні дані щодо смертності досягли 4264 випадків.