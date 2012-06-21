Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Фахівці аналітичної компанії Morgan Stanley опублікували свіжий матеріал. У ньому вони висловили припущення, що вже в найближчому майбутньому Ілон Маск анонсує свій новий проєкт – електролітак, випущений компанією Tesla.
Йдеться про літальний апарат вертикального зльоту і посадки (eVTOL), пише Yahoo Finance. Що цікаво, свіжа інформація Morgan Stanley про електролітак підвищила рейтинг компанії і ціну Tesla до 900 доларів за акцію.
Повідомляється, що в разі, якщо Tesla все ж створить підрозділ Tesla Aviation, воно може додати приблизно від 100 до 866 доларів в ціні за акцію компанії.
Відзначимо, що ранні підрахунки вказували на те, що глобальний ринок eVTOL до 2050 року може досягти показників у 9 трильйонів доларів. І буде дуже дивно, якщо IT-гігант Маска не захоче відкусити свій шматок пирога.