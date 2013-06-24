На територіях, тимчасово окупованих російськими військами, знаходиться 235 медичних закладів та понад 200 бригад екстреної медичної допомоги, більшість з яких – у Херсонській області. Міністерством охорони здоров'я надано ряд рекомендацій щодо роботи в умовах окупації та розробляються додаткові вказівки спільно з СБУ, оскільки щодня окупанти все більше тиснуть на керівництво лікарень. Про це Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час засідання Уряду.

За словами очільника МОЗ, наразі продовжено режим виплат медичним закладам на тимчасово окупованих територіях, де є належний зв’язок із керівництвом для проведення платежів. Так, за період лютий-травень медзаклади у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях за Програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 мільярда гривень. Ще 50 мільйонів гривень перераховано медзакладам, які фінансуються за субвенцією.

«Левова частка медзакладів на окупованих територіях, з якими ми маємо зв'язок, вже забезпечила виплату заробітної плати медикам. Лише про 18 закладів у нас відсутні дані щодо виплат заробітної плати за квітень, оскільки їх керівництво не виходить на зв'язок. Тому у вирішенні цього питання ми вже співпрацюємо з військовими адміністраціями. Адже всі наші медики, які працюють у надскладних умовах, мають бути забезпечені гідною заробітною платою», – заявив Віктор Ляшко.

Також найбільшою проблемою наразі є забезпечення регіонів у тимчасовій окупації необхідними ліками та медичними виробами. Країна-агресор вже не перший тиждень блокує постачання ліків, зокрема й життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій, де відбувається спроба встановити окупаційний режим.

Штучно сформовані складнощі для доставки ліків і пов’язаний з цим їх дефіцит, а також проблеми з паливом, використовуються окупантами як один із способів примусу до взаємодії з ними.

І це ще один із багатьох злочинів проти людяності, які вчиняють терористи з російської федерації на території України. Адже, відповідно до норм Конвенціїпро захист цивільного населення під час війни, держава-окупант у співробітництві з органами місцевої влади (обраними відповідно до українського законодавства) зобов'язана забезпечувати необхідну медичну допомогу населенню. Це означає, що на окупованих територіях мають працювати медичні заклади та надавати необхідні послуги пацієнтам, проводитися профілактичні заходи для запобігання поширенню інфекційних захворювань. Окрім того, повинні працювати аптеки, аби цивільне населення мало безперебійний доступ до необхідних ліків та медичних виробів.