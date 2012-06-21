У Токіо, де проходять літні Олімпійські ігри, за минулу добу вперше з початку пандемії виявили понад 5000 випадків зараження коронавирусною інфекцією. Про це повідомляє телеканал NHK.

Офіційні дані від токійських влади повинні бути опубліковані найближчим часом.

Напередодні в Японії було зареєстровано рекордну кількість заражень коронавірусом за весь час пандемії - більш 14,2 тис. випадків. У Токіо у цей день також був зафіксований антирекорд - 4 166 нових випадків зараження.

Всього в країні з початку пандемії виявлено 970 тисяч випадків інфікування коронавірусів, 15,2 тис. осіб померли, вилікувалися близько 853 тисячі тих, що заразилися.

У Токіо з 12 липня діє режим надзвичайної ситуації у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки.