За оперативними даними Державної казначейської служби, у травні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд гривень, повідомляє Міністерство фінансів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

податку на прибуток підприємств — 19,6 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 18,3 млрд грн;

рентної плати за користування надрами — 11,7 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 11,1 млрд грн;

податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — 8,8 млрд грн;

акцизного податку — 7,9 млрд грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у травні 2022 року становили 33,5 млрд грн.

Із початком війни з російською федерацією державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі, тож першочергове фінансування видатків цього року спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, які забезпечують підтримку життєдіяльності населення.

За оперативною інформацією ДКСУ, за січень — травень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 783,6 млрд грн, зокрема загального фонду — 740 млрд грн, або 74,4% розпису звітного періоду. У травні 2022 року касові видатки державного бюджету було здійснено в обсязі 224,9 млрд грн, зокрема загального фонду — в сумі 216,4 млрд грн, або 67,3% розпису травня.

У травні фактичний дефіцит загального фонду державного бюджету становив 113,4 млрд грн порівняно з передбаченим розписом дефіцитом на травень у сумі 209 млрд грн. Із початку року дефіцит загального фонду державного бюджету становить 270,8 млрд грн проти запланованого дефіциту на січень — травень 2022 року в сумі 526 млрд грн. Державний бюджет загалом за п’ять місяців 2022 року було виконано з дефіцитом у сумі 263,2 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — травень 2022 року становили 376,6 млрд грн, або 170,5% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 225,5 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 17,7 млрд грн (356,4 млн дол. США та 233,7 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 200,2 млрд грн, зокрема шляхом придбання у власність Національним банком України — 120,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 151,1 млрд грн, зокрема:

1,0 млрд грн (34,5 млн дол. США) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України» (№8973-UA від 27.08.2019);

1,2 млрд грн (40,0 млн дол. США) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19» (№9196-UA від 14.12.20);

0,4 млрд грн (15,0 млн дол. США) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (№9315-UA від 17.05.21);

0,1 млрд грн (4,9 млн дол. США) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (№9250-UA від 17.05.2021);

41,3 млрд грн (1,4 млрд дол. США) отримання коштів Міжнародного валютного фонду в межах додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

37,1 млрд грн (1,2 млрд євро) коштів позики ЄС у межах нового пакета екстреної макрофінансової допомоги;

8,5 млрд грн (257,0 млн євро) отримання коштів позики ЄІБ в межах проєкту Проєкт щодо осн. кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX) (№82.844 від 24.12.14);

14,3 млрд грн (0,4 млрд євро) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення» (№9366-UA, 9367-UA від 08.03.2022);

2,7 млрд грн (91,4 млн дол. США) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту Друге додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (№9369-UA від 08.03.22);

12,6 млрд грн (382,0 млн євро) отримання коштів позики ЄІБ у межах проєкту «Основний кредит для аграрної галузі» (85.055 від 28.12.2015);

9,7 млрд грн (300,0 млн євро) отримання коштів позики Французького агентства розвитку;

2,9 млрд грн (100,0 млн дол. США) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (№9238-UA від 13.12.21);

11,5 млрд грн (392,8 млн дол. США) отримання коштів позики Уряду Канади;

4,8 млрд грн (150,0 млн євро) отримання коштів позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (проєкт «ММСП — Фінансування COVID-19» (угода від 07.04.2022);

3,0 млрд грн (13,0 млрд яп. єн) отримання коштів позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення (№UKR-C3 від 16.05.2022).

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень — травень 2022 року становили 169,3 млрд грн (99,5% плану), платежі з обслуговування — 75,0 млрд грн (97,5% плану).