На пенсійні виплати за травень спрямовано 48,7 млрд грн, в т. ч.
- 10,6 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта»,
- 38,1 млрд грн – через уповноважені банки.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 30 травня доставлено 87,93 % профінансованої суми за травень.
У травні надано 733,2 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 31 травня – 35,0 тисяч.