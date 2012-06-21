Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Музей-заповідник «Трипільська культура», що в с. Легедзине Тальнівського району на Черкащині — унікальний осередок пам’яток культури енеоліту, тобто однієї з давньоземлеробських культур мідної доби. До заповідника увійшли найбільші поселення, які мають вік більше 5 тисяч років. Всього на території Європи 19 таких поселень. З них 18 — на території Черкаської області. Це й дало підставу у взаємодії з Румунією і Молдовою подати матеріали про включення музею до списку ЮНЕСКО як про транскордонну пам’ятку.
Однак іще з 90-х років приміщення музею залишається недобудованим. Необхідних коштів на повноцінне завершення об’єктів за час, що минув відтоді, так і не знайшли. Недобудову просто пристосували для експозиції. Тим часом нині з’явився інвестор, який готовий вкласти кошти в розбудову приміщень та приведення їх до ладу. Це допомогло б не тільки збільшити експозиційні площі, а й представити відвідувачам сам музей і його пам’ятки на належному рівні, тобто створити повноцінний музейний комплекс із приміщенням для роботи науковців, фондосховищем, експозиційним залом.
Як розповів голова облдержадміністрації Роман Боднар, нині в Легедзиному готуються підписати з майбутнім інвестором ProCredit Banк меморандум про співробітництво та готують відповідну документацію для подальшої реалізації проєкту ремонтно-будівельних робіт.