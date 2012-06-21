Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Пілотний проєкт безготівкового розрахунку в тролейбусах у співпраці з компанією «Visa Україна» запроваджують у Рівному.
У тролейбусах встановлять термінали-валідатори для зчитування інформації з платіжних карток. Тож розрахуватися за проїзд можна буде будь-якою банківською карткою або з допомогою qr-коду у смартфоні. Паралельно продаватимуть і паперові квитки.
Начальник міського управління стратегічного розвитку та інвестицій Сергій Гемберг: «Компанія «Visa» для нашого міста передає в безоплатне користування 20 сучасних терміналів та проведе навчання кондукторів для роботи з ними. Тому це нічого не коштуватиме бюджету міста». Електронний розрахунок почне діяти вже за два тижні.
Кондукторів тролейбусів через нововведення не звільнятимуть: навіть коли всі навчаться користуватися валідаторами, вони виконуватимуть функції контролерів. Бо найбільшою проблемою все одно буде перевірити, чи всі оплатили проїзд.
«Коли мені кажуть, що в Європі ця система одразу прижилась і добре працює, я відповідаю: там штрафи за порушення норм і законів такі високі, що просто невигідно щось порушувати, – коментує міський голова Рівного Володимир Хомко. – До того ж, вартість квитка в Європі – 1,5–2 євро. У нас же ця цифра така низька, що адміністрування подібних нововведень буде більшим, ніж отримаємо виручку. До того ж, сьогодні 60% пасажирів їздять безкоштовно (в Україні є 22 категорії пільговиків). Збільшити тариф не можемо, бо люди не мають таких доходів. Тож подивимось, як спрацює ця система в нас, як вона вплине на фінансове становище тролейбусного підприємства, як на неї зреагують люди. Якщо результат буде позитивним – купимо валідатори за бюджетні гроші і будемо повністю впроваджувати систему «електронного квитка». Згодом впишемо такий пункт ще й у тендерні умови для маршрутників».