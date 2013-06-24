У турецькій провінції Киршехір, що в центральній частині країни, проводять реставрацію будівлі першої у світі школи астрономії, яка входить до Орієнтовного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Kırşehir Haber Türk.
«Реставраційні роботи розпочалися через проблеми з вологістю, вони проводилися раніше. Перший етап реставраційних робіт завершено, другий 5,5-місячний етап триває», - йдеться у повідомленні.
До процесу реставрації залучено команду у складі 60 спеціалістів, які проводять роботи цілодобово. Вони відзначають унікальність будівлі та її оздоблення.
Реставраційним роботам передував кількарічний процес дослідження причин руйнування будівлі вологою. Для визначення правильного методу реставрації проводилися наукові консультації з представниками наукових та академічних кіл, спеціалістами з консервації історичних пам’яток, археометрії, інженерами, будівельниками, проводилися різні види аналізів матеріалів для реставрації, геозйомки, моделювання ґрунту та статичного моделювання.
Нагадаємо, у травні в турецькійчорноморській провінції Трабзон відкрилипісля рятувальних та реставраційних робіт унікальний монастир Сумела з Орієнтовного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.