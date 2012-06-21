Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Турецькі археологи, які проводять розкопки в давньогрецькому місті Айзаной, виявили ворота, що ведуть до монументального храму Зевса.

Як повідомляє Daily Sabah, знахідка була зроблена на заході Туреччини в провінції Кютахья. Там на території сучасного району Чавдархісар лежать руїни стародавнього міста Айзаной. До речі, в 2012 році його включили до попереднього Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Храм Зевса був його справжньою окрасою і, можливо, найбільшою спорудою міста. Розкопки тут ведуться вже багато років, але тільки зараз дослідникам вдалося виявити вхід у цей монументальний храм. Відзначається, що відкриття спільно здійснили понад сто осіб, зайнятих на розкопках.

Професор Гекхан Джошкун з Університету Думлупинар, координатор дослідницького проєкту, повідомив, що історія цього стародавнього міста налічує майже 5000 років. Вік храму Зевса оцінюється приблизно в 2000 років.

«В ході робіт нам вдалося виявити монументальний вхід зі сходами в святилище Зевса, – каже Гекхан Джошкун. – Нові залишки цієї споруди ми знаходимо кожен день. Вже можна добре бачити архітектурні блоки зруйнованих монументальних в'їзних воріт. Після завершення розкопок ця конструкція буде відновлена. Ми прагнемо зробити так, щоб відвідувачі могли проходити через агору і ці монументальні вхідні ворота на територію храму, як це було в стародавні часи».

Це святилище вважається одним з найбільш добре збережених храмів в Туреччині, присвячених грецькому богу Зевсу. За своєю величчу і значущістю його можна порівняти тільки з монументальним храмом Зевса в стародавньому місті Ефесі.

Айзаной був давньогрецьким містом в Західній Анатолії, який в римський період перетворився на важливий політичний і економічний центр. У занепад він прийшов в кінці античного періоду, приблизно в сьомому столітті нашої ери.

Вважається, що місто заснували фригійці в третьому тисячолітті до нашої ери і отримав свою назву від Азана, одного з трьох синів Аркаса і німфи Ерато – легендарних предків фригійців.

У період еллінізму цим містом по черзі володіли царства Пергам і Віфінія, але в 133 році до нашої ери він перейшов до Риму. При цьому за ним було збережено деяка автономія. Зокрема, місто мало право чеканити свої власні монети.

Попередні розкопки і дослідження показали, що свого розквіту Айзаной досяг саме в римський період. Усі монументальні будівлі були побудовані за римлян, включаючи і храм Зевса, будівництво якого почалося в першому столітті нашої ери.

Айзаной входив до складу римської провінції Фрігія-Пакатіана, а в ранній християнський період навіть став християнським єпископством. Вважається, що місцевий єпископ Пістік був учасником Першого Нікейського собору.

Протягом багатьох століть місто було забуте і покинуте. Його руїни були виявлені тільки в 1824 році, а через десятиліття тут почалися перші археологічні розкопки. Після тривалої паузи роботи були відновлені в 1970 році і продовжуються до цих пір.