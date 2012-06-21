Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Туреччині 25 липня зафіксований максимальний з 11 травня приріст хворих на коронавірус – 14 230 осіб, померло 55 хворих, такі дані оприлюднив у неділю МОЗ країни. Це в тричі більше, ніж було на початку липня.

Раніше міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав на тлі зростання захворюваності повернутися до суворих обмежувальних заходів, а головний інфекціоніст Туреччини Мехмет Джейхан запропонував обмежити в'їзд туристів, в першу чергу з Росії, звідки зараз прибуває на курорти майже 40% усіх відпочиваючих.

Тим часом міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що серед персоналу готелів вже вакциновано 93%, і мета – довести кількість щеплених до 100%. Також Ерсой закликав таксистів Анталії агітувати своїх пасажирів вакцинуватися.

За словами міністра, нині Туреччина веде переговори з Великобританією про відновлення авіасполучення. При цьому він зазначив, що якщо зростання захворюваності триватиме, то ситуація може стати складнішою.