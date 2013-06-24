У провінціях Шанлиурфа та Адияман, що постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів та спричинених ними селевих потоків загинула людина, четверо зникли. У окремих районах селеві маси затопили вулиці та перші поверхи будівель.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk.

«Одна людина загинула, четверо зникли в результаті падіння контейнера в саду, в районі Тут провінції Адияман, де була сильна злива», - повідомив губернатор провінції.

Великі площі були затоплені, люди та транспортні засоби затягнуті паводковими водами. Селеві потоки затягували транспортні засоби разом із пасажирами, а згодом і рятувальників, які намагалися допомогти постраждалим вибратися. Вулиці окремих населених пунктів перетворилися на річки.

Метеорологи попереджають про опади в регіонах поблизу Мармурового, Середземного та Чорного морів, у центральній частині країни, а також на сході.

За інформацією головного метеоуправління, у шести провінціях на сході країни оголошено помаранчевий (третій з чотирьох) рівнів небезпеки через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, раніше турецькі метеорологи закликали мешканців півдня, заходу та центральної частини Туреччини до обережності через сильні пориви вітру, урагани, зливи, шторми на морі.