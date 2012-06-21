На археологічній ділянці в Арслантепі, що знаходиться у 7 кілометрах на схід від турецької провінції Малатья, археологи виявили 28 гробниць, яким імовірно 1000 років, і залишки чотирьох будинків, вік яких оцінюється у 5500 років.

Одна третина розкопок 2021 року була завершена в Арслантепе, який недавно був включений до Постійного список культурної спадщини ЮНЕСКО.

Археологічні розкопки Арслантепе служили поселенням з 5000 до н.е. до 11 століття нашої ери. У п’ятому і шостому століттях нашої ери воно використовувалось як римське село, а пізніше служило візантійським некрополем. На сайті зібрані різні знахідки, пов’язані з народженням державної системи і переходом від егалітарної соціальної структури до ієрархічної. В ході розкопок минулих років в Арслантепе були виявлені перша в світі дренажна лінія, палац з сирцевої цегли, скульптури левів і поваленого короля і більше 2000 печаток.

Розкопки в Арслантепе почалися цього року 10 серпня бригадою з 55 чоловік. В рамках недавніх робіт на цьому місці було виявлено 28 гробниць, вік яких оцінюється в 1000 років і відноситься до середньовічного періоду. Поруч з цією територією поряд були знайдені залишки чотирьох будинків, які, як вважається, були побудовано 5 500 років тому.

Глава комітету з розкопок археологічної пам’ятки Арслантепе доцент Франческа Балоссі Рестеллі заявила, що включення Арслантепе в Постійний список культурної спадщини ЮНЕСКО було кращим результатом, якого вони очікували від своїх досліджень. «Тепер ми хочемо розібратися в історії цього місця до побудови тут палацу. Ми хочемо зрозуміти, як зародилися адміністрація і державна система. Ось чому ми працюємо в цій галузі ».

За оцінками команди розкопок, в цьому районі буде знайдено набагато більше об’єктів, оскільки розкопки тривають в напрямку внутрішньої частини будинків.