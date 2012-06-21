Яросла САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

На археологічній ділянці в Арслантепе, що знаходиться у 7 кілометрах (4,34 милі) на схід від турецької провінції Малатья, археологи виявили 28 гробниць, яким імовірно 1000 років, і залишки чотирьох будинків, вік яких оцінюється у 5500 років.

Одну третину розкопок 2021 року було завершено в Арслантепе, який недавно був включений до Постійного список культурної спадщини ЮНЕСКО.

Археологічні руїни в Арслантепе були поселенням з 5000 до н.е. до 11 століття нашої ери. У V і VI століттях нашої ери поселення використовувалося як римська село, а пізніше служило візантійським некрополем. Під час розкопок знайдено різні знахідки, пов'язані з народженням державної системи і переходом від егалітарної соціальної структури до ієрархічної. В ході розкопок минулих років в Арслантепе виявлено першу в світі дренажну лінію, палац з сирцевої цегли, скульптури левів і понад 2000 печаток.

Розкопки в Арслантепе розпочалися цього року 10 серпня бригадою з 55 чоловік. В рамках недавніх робіт на цьому місці було виявлено 28 гробниць, вік яких оцінюється в 1000 років і відноситься до середньовічного періоду. Поруч з цією територією були знайдені залишки чотирьох будинків, які, як вважається, були збудовані 5 500 років тому.

Керівник комітету з розкопок археологічної пам'ятки Арслантепе доцент Франческа Балоссі Рестеллі заявила, що включення Арслантепе в Постійний список культурної спадщини ЮНЕСКО було кращим результатом, якого вони очікували від своїх досліджень. «Тепер ми хочемо розібратися в історії цього місця до побудови тут палацу. Ми хочемо зрозуміти, як зародилися адміністрація і державна система. Ось чому ми працюємо у цій галузі ».

За археологів, у цьому районі буде знайдено набагато більше об'єктів, оскільки розкопки тривають у напрямку внутрішньої частини будинків.