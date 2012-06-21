Виступаючи перед представниками провідних американських аналітичних центрів і журналістами, Глава держави зазначив, що його візит до США відбувається в особливий для України час – час великих викликів і можливостей.

Володимир Зеленський зауважив, що за 30 років з моменту відновлення незалежності наша країна втратила чимало можливостей, оскільки політики постійно відкладали зміни «на завтра».

«Усі ці зміни відбуваються в умовах війни. Безпека залишається ключовим викликом для України. А повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України є ключовою метою», – наголосив він.



Президент зазначив, що попри всі труднощі й загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії, руху лише вперед і розвитку.

За його словами, нині немає жодної іншої країни, яка б проводила такі системні реформи в умовах збройного протистояння одній з найпотужніших армій у світі.

Володимир Зеленський розповів, що в Україні зміцнюється антикорупційна архітектура, корупціонерів притягають до відповідальності, був відкритий ринок землі, ухвалюються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів, а безумовним пріоритетом є верховенство права та реформа судової системи.

«Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну», – зазначив він.

Президент пояснив, що документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як «безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу».

За словами Володимира Зеленського, план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення «зеленої» трансформації та енергетичної безпеки країни.

Глава держави зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проекти.

«Закладені в плані понад 80 проектів – це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій», – сказав він.

Президент висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього амбітного плану.