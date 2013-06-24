У Ватикані розглядають запрошення Папі Римському відвідати Україну і обирають момент, коли візит зможе стати найбільш результативним.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

Коментуючи поновлення Міністерством закордонних справ запрошення Папі Римськомувідвідати Україну, дипломат зазначив, що раніше вони надходили і від Президента та Прем’єр-міністра України, і від очільників римо- та греко-католицької церков в Україні.

«Базова теза (Ватикану – ред.) – ми розглядаємо, ми розуміємо вагу і хочемо зреалізувати цей візит у той момент, коли можна буде очікувати на отримання найбільш вагомого позитивного результату», - сказав Юраш.

Він припустив, що наразі візит Папи Римського в Україну є одним з найважливіших питань на порядку денному в столиці Святого Престолу.

«Дуже хочеться сподіватися, що за якийсь тиждень-два буде прийнято збалансоване очевидне рішення», - зазначив посол України у Ватикані.

Як повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ України 3 травня заявили, що Україна, на відміну від росії підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Папі Римському здійснити візит до Києва.