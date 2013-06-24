У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні, увесь прибуток з продажу якої використають на допомогу нашій країні.
Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні. Весь прибуток від продажу монети (вартістю 50 € кожна) буде використано на допомогу Україні», - зазначив дипломат.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за 100 днів повномасштабної війни зупинила «другу армію світу», визволила частину своїх територій і продовжує давати гідну відсіч загарбникам.