Розлучення правителя Дубая 72-річного шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Махтума й принцеси Хаї бінт аль-Хуссейн, 47-річної доньки колишнього короля Йорданії Хуссейна, називають найдорожчим в історії британського судочинства. Лише на сам процес розірвання шлюбу буде витрачено понад пів мільярда фунтів, повідомляє ВВС.

Принцеса Хая — наймолодша із шести дружин шейха-мільярдера. Шейх Мохаммед, прем’єр-міністр ОАЕ, вважається впливовою фігурою у світовому кінному спорті. Йому належить один з найбільших заводів з розведення чистокровних коней. За судовим рішенням, принцеса отримає від колишнього чоловіка одноразову виплату 251,5 мільйона фунтів. А також додаткові суми, щоб покрити витрати на утримання багатомільйонної нерухомості поблизу Кенсингтонського палацу в Лондоні та маєтку у графстві Суррей. Значні кошти було спрямовано на охорону колишньої дружини шейха, платню гувернантки й няні, утримання броньованих авто й домашніх поні. Рішення британських суддів передбачає щорічні виплати по 5,5 мільйона фунтів двом дітям принцеси — 14-річній доньці й 9-річному синові.

Принцеса Хая втекла з дітьми до Лондона з Дубая 2019 року. Вона сказала, що боїться за своє життя після того, як дізналася, що шейх Мохаммед викрав двох своїх доньок принцес Латіфу та Шамсу й утримував їх у Дубаї силоміць. Шейх погрожував принцесі Хаї й після втечі до Британії. Відтоді вона витрачає великі суми на безпеку і побоюється, що її дітей можуть викрасти й вивезти до Дубая.