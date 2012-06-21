Королівський монетний двір Сполученого Королівства випустив пам'ятну монету на честь покійного фізика Стівена Хокінга із зображенням одного з його улюблених явищ – чорних дірок.
Нова монета номіналом 50 пенсів (66 центів) має ім'я Хокінга, на ній зображено концентричні круглі лінії, що символізують чорну діру. Візуально, поверхня монети, здається, всмоктується в середину чорної діри (але насправді це двовимірне зображення).
На монеті також представлена одна із сигнатур Хокінга: S = (k * A * c ^ 3) / (4 * hbar * G), також відома як рівняння Бекенштейна – Хокінга. (У цьому рівнянні S – ентропія, k – постійна Больцмана, A – площа поверхні чорної діри, c – швидкість світла, hbar – постійна Планка, а G – гравітаційна стала Ньютона). Хокінг і його колега-фізик Джейкоб Бекенштейн розробили це рівняння, щоб описати, як ентропія чорних дір – по суті, їх внутрішня випадковість і безлад – пов'язані з площею поверхні горизонту - чорної діри. Коли об'єкт падає в чорну діру, його ентропія збільшується.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»