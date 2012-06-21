Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Компанія Hyundai опублікувала черговий тизер нової моделі Casper, яка стане найменшим кросовером в лінійці марки. Серійне виробництво автомобілів розпочнеться 15 вересня 2021 року в південнокорейському Кванджу.
За своїми габаритами Hyundai Casper буде близький до субкомпактного хетчбека i10: довжина кросовера складе близько 3,6 м, а ширина –1,6 метра. На задньому ряду зможуть поміститися тільки два дорослих пасажира. У зовнішності автомобіля використовують деякі дизайнерські рішення, запозичені у моделі Hyundai Kona.
У лінійку двигунів увійде 1,0-літровий трициліндровий бензиновий двигун, який встановлюють на Hyundai i10 і Kia Picanto. Двигун потужністю 86 к.с. працюватиме разом з механічною коробкою передач, або з «автоматом».
У перелік стандартного оснащення увійдуть фронтальні подушки безпеки, ABS і система розподілу гальмівних зусиль, задній парктронік, а також салонне дзеркало з автоматичним затемненням.
На початку березня дебютував новий компактний кросовер Bayon, який став доступним SUV в лінійці південнокорейської марки на європейському ринку. В основі моделі лежить платформа компактного хетчбека i20, з яким кросовер розділив лінійку двигунів. Йдеться про трициліндрові бензинові двигуни потужністю від 85 до 125 к.с., які можуть працювати з механічною або роботизованою коробкою передач. Ціни на кросовер починаються від 16,8 тисяч євро.