Укрзалізниця, за оперативними даними, у вересні 2022 року перевезла 3,4 млн тонн зернових вантажів та продуктів перемолу. Це на 63,2% більше показника серпня цього року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Найбільше зерна було перевезено на експорт — понад 3 млн тонн (+91,5% до серпня), у внутрішньому сполученні — майже 322 тис. тонн.

Через сухопутні прикордонні переходи перевезено майже 902 тис. тонн зернових, через морські порти — 2164 тис. тонн зернових.

Нагадаємо, у вересні Укрзалізниця продовжила тенденцію ростуобсягів вантажоперевезень. Так, минулого місяця, за оперативними даними, перевезено майже 11,7 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше за результат серпня.